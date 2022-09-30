المفوضية الأوروبية تجري تحديثا على إرشادات السفر وسط تهديد أمني روسي

أعلنت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، اليوم الجمعة، أن مخاطر أمنية تمثل السبب الرئيسى فى تحديث إرشادات تأشيرات السفر للمواطنين الروس الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.



وقالت يوهانسون في مؤتمر صحفي إن الضم غير الشرعي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأربع مناطق أوكرانية وتعبئته الجزئية قد تسببا في "تصعيد التهديد الأمني".



وأوضحت يوهانسون إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مدعوة لفرض ضوابط منسقة وشاملة على المواطنين الروس على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في التوصيات لتقييد إصدار التأشيرات.



وكشفت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن الإرشادات بناء على طلب من الدول الأعضاء بالتكتل على خلفية فرار مواطنين روس من التعبئة الجزئية التي أصدرها بوتين.



وجاء في بيان صادر من المفوضية أن "التدفيق المتزايد على حدود الاتحاد الأوروبي يطبق على "مواطنين روس يفرون من التجنيد العسكري".



وذكرت المفوضية إنه إضافة إلى التدقيق المتزايد على المواطنين الروس، يجب منع إصدار تأشيرات شينجن، التي تسمح بحرية السفر داخل الدول الست والعشرين الأعضاء بمنطقة شينجن، لأفراد تسعى للبقاء لمدة أطول من 90 يوما.