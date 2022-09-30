السويد المرشحة للعضوية في الناتو مستعدة لتصدير أسلحة لتركيا

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أعربت السويد عن استعدادها لإمداد تركيا بالأسلحة في إطار سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية، في بيان اليوم الجمعة، موافقتها على تصدير الأسلحة لتركيا، العضوة بالناتو، لأول مرة منذ 2019.

وذكر البيان أن هذه الخطوة مرتبطة بصورة مباشرة بانضمام السويد للناتو.

وتقدمت السويد وفنلندا للحصول على عضوية التحالف العسكري في منتصف مايو الماضي، في رد فعل على حرب روسيا ضد أوكرانيا. وعرقلت تركيا انطلاق العملية في البداية، مشيرة إلى دعم السويد وفنلندا لـ "منظمات إرهابية".

ولكي تصبح السويد وفنلندا عضوتين في حلف الناتو، لابد أن تصادق الدول الـ 30 أعضاء الناتو على طلبيهما بالإجماع. وصادقت 28 دولة حتى الآن، ولم تبق سوى موافقة تركيا والمجر.