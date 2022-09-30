 السويد المرشحة للعضوية في الناتو مستعدة لتصدير أسلحة لتركيا - بوابة الشروق
الجمعة 30 سبتمبر 2022 4:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟

النتـائـج تصويت

السويد المرشحة للعضوية في الناتو مستعدة لتصدير أسلحة لتركيا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 4:14 م | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 4:14 م

أعربت السويد عن استعدادها لإمداد تركيا بالأسلحة في إطار سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأعلنت هيئة التفتيش على المنتجات الاستراتيجية، في بيان اليوم الجمعة، موافقتها على تصدير الأسلحة لتركيا، العضوة بالناتو، لأول مرة منذ 2019.

وذكر البيان أن هذه الخطوة مرتبطة بصورة مباشرة بانضمام السويد للناتو.

وتقدمت السويد وفنلندا للحصول على عضوية التحالف العسكري في منتصف مايو الماضي، في رد فعل على حرب روسيا ضد أوكرانيا. وعرقلت تركيا انطلاق العملية في البداية، مشيرة إلى دعم السويد وفنلندا لـ "منظمات إرهابية".

ولكي تصبح السويد وفنلندا عضوتين في حلف الناتو، لابد أن تصادق الدول الـ 30 أعضاء الناتو على طلبيهما بالإجماع. وصادقت 28 دولة حتى الآن، ولم تبق سوى موافقة تركيا والمجر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك