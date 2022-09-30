بوتين يوقع على مرسوم بمنح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على مرسوم نشرته الحكومة.



وجاء في الوثيقة بأنه سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي لمدة ستة أشهر على الأقل أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمراً مستحيلاً بالنسبة إليهم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأشار المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية، إلى أن زوجات وأبناء وذوي الأجانب الذين يوقعون عقدا مع الجيش يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه الآلية للحصول على الجنسية.



ويأتي ذلك بعد إعلان موسكو تعبئة جزئية الأسبوع الماضي بسبب الصعوبات العسكرية التي تواجهها في أوكرانيا.