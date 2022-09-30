موظفو البريد في بريطانيا يبدأون إضرابات لمدة 48 ساعة بشأن الأجور

بدأ موظفو شركة رويال ميل البريطانية (البريد الملكي) إضرابا لمدة 48 ساعة في نزاع متفاقم بشأن الأجور.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية" بي أيه ميديا" أن أعضاء نقابة عمال الاتصالات أضربوا عن العمل، ما أثر على عمليات توصيل البريد عبر البلاد.

وجرى تخصيص أماكن للإضراب خارج مكاتب التسليم والفرز.

وأجريت محادثات بين الجانبين أمس الخميس ولكن لا يوجد علامة على إحراز أي تقدم وتخطط النقابة لتكثيف الإضراب في الأسابيع المقبلة.

وقالت النقابة إن الإضراب الذي شارك فيه نحو 115 ألف من أعضائها هو الأكبر العام الجاري، وسط نزاعات قائمة منذ فترة طويلة في قطاعات أخرى.

وتم إعلان 19 يوما آخر من الإضرابات في أيام مختلفة في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين في تصاعد كبير في النزاع.

وشهدت بريطانيا العام الجاري عدة اضرابات في قطاع النقل وموانئ للمطالبة برفع الأجور لمواجهة تضخم بلغ أعلى مستوياته في بريطانيا.

وسيمثل ازدياد الإضرابات تحديا كبيرا لرئيسة الوزراء ليز تراس التي تكافح بالفعل الأزمة المحيطة بزيادة تكلفة الطاقة.

بحسب شركة لادبروكس البريطانية للمراهنات ،تواجه تراس احتمالا متزايدا لإجبارها على التنحي من منصبها قبل نهاية العام، حيث تغرق حكومتها في أزمة اقتصادية.