أظهرت بيانات اقتصادية استقرار أسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الحالي، وهو الشهر الأول منذ أكثر من عام لا ترتفع فيه أسعار المساكن مما يؤكد المخاطر المتزايدة التي تهدد سوق العقارات البريطانية، مع ارتفاع نفقات المعيشة بالنسبة للبريطانيين إلى مستويات قياسية.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن "رابطة التشييد الوطنية" البريطانية القول إن أسعار المساكن زادت خلال الشهر الحالي بنسبة 5ر9% سنويا وهو أقل معدل نمو للأسعار منذ نيسان/أبريل 2021، بعد زيادتها بنسبة 10% خلال الشهر السابق. ومازالت الأسعار في لندن الأبطأ نموا بين مناطق بريطانيا.

وبعد سنوات من ارتفاع الأسعار، تواجه سوق العقارات البريطانية تهديدا خطيرا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري. كما سحب العديد من مؤسسات التمويل عروض التمويل العقاري ورفعت أسعار الفائدة على قروضها بشدة.

وأشار تقرير منفصل صادر عن بنك إنجلترا المركزي اليوم الجمعة ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري الجديدة خلال الشهر الماضي بمقدار 22 نقطة أساس إلى 55ر2% وهو أعلى مستوى لها منذ 2015 على الأقل.



