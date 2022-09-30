وزير الطاقة في لوكسمبورج يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف الخلافات الداخلية

قال وزير الطاقة في لوكسمبورج، كلود تورميس، اليوم الجمعة، إنه يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوقف عن منافسة بعضها بعضا فيما يتعلق بدعم الصناعة، وسط مشاكل الطاقة التي يعاني منها التكتل.

وانتقد تورميس لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع طارئ بشأن الطاقة، ما وصفه بـ "السباق المجنون" من قبل الحكومات الأوروبية المختلفة لتجاوز نظيراتها في هذه "اللحظة عصيبة" التي تمر بها أوروبا.

وقال: "هذه هي الحدود التالية لتحقيق مزيد من التضامن ووقف هذا الاقتتال الداخلي فيما بيننا".

وأشار الوزير إلى أن دول الاتحاد بحاجة إلى الغاز من أجل إمدادات الطاقة، مما يسلط الضوء على مشاكل المفاعلات النووية الفرنسية.

كما دعا تورميس الدول الكبرى في الاتحاد، ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، إلى مزيد من التعاون في شراء الغاز بشكل مشترك.