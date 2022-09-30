خبراء بريطانيون: القوات الروسية تفتقر إلى ضمادات ومواد طبية أخرى

قال خبراء عسكريون بريطانيون أن القوات الروسية التي تغزو أوكرانيا تفتقر إلى ضمادات ومواد طبية أخرى، في ساحة المعركة.

وطبقا لتحديث يومي استخباراتي، صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، حول الحرب فإنه صدرت تعليمات لجنود الاحتياط، الذين تم تعبئتهم مؤخرا، بإحضار مجموعات الإسعافات الأولية الخاصة بهم.

وأضافت الوزارة "من شبه المؤكد أن عدم ثقة القوات الروسية في توفير الخدمات الطبية الكافية، يساهم في تدهور الحالة المعنوية وعدم الاستعداد للقيام بعمليات هجومية في الكثير من الوحدات في أوكرانيا".

يذكر أن الهجمات من جانب القوات الأوكرانية قد دفعت مؤخرا القوات الروسية للانسحاب من العديد من المناطق التي كان تحتلها في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية شملت 300الف رجل في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.