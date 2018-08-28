ارتفاع معدلات الانتحار في الولايات المتحدة خلال 2021 بعد انخفاض لمدة عامين

ارتفعت معدلات الانتحار في الولايات المتحدة في عام 2021 بعد فترة عامين من الانخفاض، وفقًا لبيانات مؤقتة جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.

وأشارت المراكز بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن هذا الاتجاه يثير قلق الخبراء الذين يخشون أن ترتفع المعدلات إلى تلك التي تم قياسها قبل الوباء.

وأضافت المراكز أنه مقارنة بعام 2020، شهد العام الماضي زيادة بنسبة 4 في المائة في حالات الانتحار بشكل عام، على الرغم من أن إجمالي حالات الانتحار الشهرية كانت أقل في يناير وفبراي ويوليو من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، إلا أن جميع الأشهر الأخرى تجاوزت عام 2020.

وكانت الإجماليات أيضًا أقل بنسبة 1 في المائة من معدلات الذروة التي تم قياسها في عام 2018.

وكان معدل الانتحار بين الرجال أكبر من معدل النساء في عام 2021 - 4 في المائة و 2 في المائة على التوالي.

وتابعت: "حسب الفئة العمرية، كانت أكبر زيادة مئوية ذات دلالة إحصائية من 2020 إلى 2021 للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا، بنسبة 8٪".