باكستان تطلق خطا ساخنا لمساعدة المتحولين جنسيا

أطلقت باكستان خطا ساخنا لمساعدة المتحولين جنسيا، حتى يتمكنوا من الإبلاغ عن المضايقات التي يتعرضون لها، في خطوة جديرة بالملاحظة في المجتمع الإسلامي المحافظ الذي غالبا ما ينبذ مجتمع المتحولين المهمش.



وغالبا ما يتعرض العديد من المتحولين جنسيا في باكستان إلى تخلي عائلاتهم عنهم، والتجاهل من قبل الدولة, كما يعاني كثيرون منهم من صعوبات عديدة تدفعهم إلى العيش على هامش المجتمع. كما يضطر العديد منهم إلى العمل في مجال الجنس لكسب قوت يومه.



جدير بالذكر أن حوادث القتل والاختطاف والترهيب والإيذاء والمضايقة للمتحولين جنسيا، أمر شائع في باكستان، ولا يتم الإبلاغ عن معظمها بسبب التمييز من قبل الشرطة.