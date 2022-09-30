توقعات بأن يقر وزراء الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة

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من المتوقع أن يوافق وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي ، خلال اجتماع طارئ اليوم الجمعة في بروكسل، على مجموعة أولى من إجراءات الطوارئ على مستوى دول الاتحاد الأوروبي لتخفيف فواتير الطاقة المرتفعة على المستهلكين والشركات، بما في ذلك فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة.

وتم توجيه تهمتين إلى شركات الطاقة التي استفادت بشكل غير متناسب خلال الأشهر الأخيرة من ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وتستهدف إحدى الضرائب المحطات التي تستخدم مصادر لتوليد الكهرباء أرخص من الغاز باهظ الثمن- بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والنووية وبعض أنواع الوقود الأحفوري.

أما الضريبة الأخرى ، التي يطلق عليها المساهمة التضامنية، فتستهدف شركات الوقود الأحفوري التي حققت أرباحا طائلة.

ويمكن أن يوفر تدبيرا الطوارئ معا ما يصل إلى 140 مليار يورو متاحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتمويل حزم إعانة للمستهلكين.

ومن المتوقع أيضا أن يوافق وزراء الاتحاد الأوروبي على أهداف ملزمة لخفض استهلاك الكهرباء.

كما يعتزم وزراء الطاقة مناقشة التسريبات التي حدثت في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2.