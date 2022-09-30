تقرير حقوقي يمني: مقتل وإصابة 161 مواطنا برصاص أطفالهم المجندين لدى الحوثي

كشف تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن مقتل وإصابة 161 مواطنا برصاص أبنائهم الأطفال المجندين لدى مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ مطلع العام 2021 تحت تأثير دورات الشحن والتعبئة الطائفية الإرهابية.

وذكرت الشبكة في التقرير الذي قدمته خلال ندوة حقوقية حول الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، على هامش أعمال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الانسان في جنيف، وفقا لقناة اليمن الفضائية، أن الحرب صارت بيئة خصبة لارتكاب أبشع الانتهاكات بحق الأطفال، حيث جندت جماعة الحوثي عشرات الآلاف من الأطفال للقتال بنزاعات طائفيه ومذهبية متطرفة وعنصرية وبسبب هذه التعبئة جعلت الكثير من الأطفال في اليمن يقتلون آباءهم وأقاربهم.

وأضافت أن جماعة الحوثي تعمل على تحريض الأطفال بقتل كل من يخالف مشروعها أو فكرتها حتى ولو كان من أقارب هؤلاء الأطفال، وفي حال قتلهم فإن هذا يعتبر لدى جماعة الحوثي إخلاصا لمشروعهم، مشيرة إلى أن القتل أصبح لدى جماعة الحوثي مهنة احترافية وبقدر ما تمثل هذه الجريمة من أنها أكبر انتهاك صارخ لحق الانسان في الحياة فإنها عندهم قربة وطاعة وضرورة لتحقيق مشروعهم التوسعي.

وأوضحت الشبكة أنها رصدت أكثر من 161 جريمة قتل وإصابة، توزعت بين 121 حالة قتل، و60 حالة إصابة خلال العامين 2021/2022 في 11 محافظة واقعة تحت جماعة الحوثي.

وأكدت الشبكة الحقوقية، أن هذه الجرائم ليست جنائية وانحرافات فردية، بل ظاهرة خطيرة أفرزتها دورات الشحن والتعبئة الدموية والأفكار الإرهابية المتطرفة، التي تقوم على ترسيخ العنف والفكر الإجرامي والتحريض على المجتمع، والتربية بالأحقاد والكراهية وتكفير غير المنتمين لها واستباحة الدم واستسهال قتل المخالفين وربط الولاء لقيادة الحوثي بالبراءة من الأسرة والمجتمع.