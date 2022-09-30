عاهل البحرين يبحث مع الرئيس الروسي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وآخر المستجدات

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بحث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين، إلى جانب الأوضاع والتطورات المستجدة على الساحات الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أنه تم التأكيد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية تكاتف جهود الجميع لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح كافة الدول وأمنهما القومي.

تناول الاتصال موضوع الالتزامات مع مجموعة "أوبك بلس" وأهمية الاستمرار في التنسيق والالتزام بقرارات المجموعة.

وأكد الملك حمد بن عيسى أهمية تفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية، للوصول الى السلام والنماء للجميع.