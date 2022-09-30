معدل التضخم في منطقة اليورو يبلغ أعلى معدل له بواقع 10%

أشارت تقديرات لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 10% في شهر سبتمبر الجاري، وهو الأعلى منذ بدء تطبيق العملة الموحدة (اليورو).

وكان معدل التضخم بالمنطقة سجل 1ر9% في شهر أغسطس الماضي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة التكاليف في القطاع الصناعي.

وذكر يوروستات أن أسعار الطاقة زادت بنسبة 8ر40% في منطقة اليورو، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8ر11%. وزادت تكلفة البضائع الصناعية بنسبة كبيرة تبلغ 6ر5 %.

وبلغ معدل التضخم في إستونيا في سبتمبر 2ر24 %، مقابل حوالي 2ر25 % في أغسطس السابق عليه، وهو الأعلى في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة.

وتلت ليتوانيا ولاتفيا وهولندا، إستونيا، من حيث أكبر معدلات تضخم بنسبة 5ر22% و4ر22 و1ر17% على الترتيب، بينما سجلت فرنسا أدنى معدل تضخم في منطقة اليورو، بواقع 2ر6%.

وشهدت ألمانيا زيادة في معدل التضخم بواقع 2ر2 % ليصل إلى 9ر10 %، وفقا للمعايير الأوروبية.

ودفع ارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة عواصم الاتحاد الأوروبي إلى إقرار حزم مساعدات متنوعة تمثل حوالي 1 % من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وأعلنت الحكومة الألمانية عن إجراءات أمس الخميس لدعم أسعار الغاز للمستهلكين بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو (6ر196 مليار دولار) فيما قدر مكتب الإحصاء الاتحادي بالبلاد مستوى التضخم بـ10 % في سبتمبر.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أيضا معدلات الفائدة في محاولة لكبح التضخم. ورفع البنك معدل الفائدة الأساسي 75 نقطة أساس لتصل إلى 25ر1%.