بوتين: الغرب ليس لديه الحق الأخلاقي في الحديث عن الديمقراطية

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة بالدفاع عن "الأرض والقيم" الروسية في خطاب مفعم بالتحدي ألقاه في الكرملين أعلن فيه ضم روسيا لأربع مناطق من أوكرانيا وقال إن الغرب يخشى الثقافة الروسية.

واتهم بوتين الولايات المتحدة وحلفاءها بشن "حرب بشتي الوسائل" ضد روسيا والإدارات التي تدعمها في شرق أوكرانيا.

وقال بوتين إن الغرب حنث بوعوده لروسيا وليس لديه الحق الأخلاقي في الحديث عن الديمقراطية، وإن دول الغرب تتصرف كدول إمبريالية كما كانت "على الدوام"، وفقا لوكالة رويترز.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تعترف أبدا بنتائج الاستفتاءات التى «دبرتها روسيا» فى أوكرانيا ووصفها بأنها كانت "مهزلة مطلقة".

وفى لندن، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أن بلادها لن تقبل مطلقا اعتبار مناطق «دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوروجيا» جزءا من روسيا.