ماليزيا تسجل أكثر من 1800 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 1867 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و838 ألفا و872 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الجمعة عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، 4 حالات إصابة قادمة من الخارج، و 1863 حالة إصابة محلية.

وأضافت البوابة الالكترونية أنه تم تسجيل 1402 حالة تعاف أمس الخميس، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 25 ألفا و174حالة.

وسجلت ماليزيا 4 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و369 حالة.