بوتين: الولايات المتحدة لا زالت تحتل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية

شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، هجوما لاذعا على الولايات المتحدة والدول الغربية خلال خطابه الذى أعلن فيه ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا.



وقال بوتين في الخطاب الذى ألقاه من الكرملين: "نفخر بأننا كنا جزءا من الحركة العالمية لتحرير الشعوب والدول خلال القرن العشرين، مضيفا: "حضارتنا تستند إلى ديانات اليهودية والمسيحية والإسلام والبوذية وتستند إلى الفكرة والكلمة الروسية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وأشار بوتين إلى أن "الولايات المتحدة لا زالت تحتل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وتتنصت على زعمائها، على حد تعبيره.



كما هاجم الدول الغربية قائلا إن "الغرب يقول دائما إنه يحمي ويدافع عن النظام والقواعد، ولكن من أين أتت هذه القواعد؟ معايير مزدوجة مصممة للحمقى".



وتابع: لقد سقطت أقنعة الغرب الذي حاول في عام 1991 أن يفتت روسيا ويحولها لشعوب متحاربة. ومضى قائلا إن "الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة"