رئيس بيرو يبحث إلغاء حقوق المياه لشركة تعدين بجنوب البلاد

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يلتقي رئيس بيرو بيدرو كاستيلو يوم الثلاثاء المقبل، بنواب ومسؤولي سلطات إقليم إيسلاي الواقع بحنوب البلاد، لبحث حقوق المياه الممنوحة لمنجم كويلافيكو للنحاس، وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة بلومبرج للأنباء من مستشار الإقليم إلمر بينتو.

وتطالب سلطات الإقليم حكومة بيرو بإلغاء حقوق المياه الممنوحة لمنجم كويلافكو.

والمنجم، تملكه شركة أنجلو أمريكان كولافكو، وهو مشروع مشترك بين شركة أنجلو أمريكان للتعدين التي تملك نسبة 60% وميتسوبيشي كوربوريشن اليابانية التي تملك نسبة 40%.

ومن المنتظر أن يشكل تعدين كويلافكو من النحاس 7ر0% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام المقبل.