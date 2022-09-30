الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات لفلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسعة فلسطينيين مطلوبين لديه ليلة أمس الخميس، في مداهمات بالضفة الغربية، وفقا لتقرير أصدره الاحتلال.

وبحسب التقرير، الذي أوردته صحيفة جيروزاليم بوست " الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، داهمت قوات إسرائيلية مخيم الجلزون للاجئين لاعتقال شخص زاعمة تورطه في نشاط إرهابي.

وخلال العملية، اندلعت اشتباكات وتم رشق قوات الاحتلال الإسرائيلية بالحجارة، والقاء عبوة تفجيرية بدائية الصنع عليها.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة "سما" الفلسطينية للأنباء، أن الحملة الإسرائيلية تركزت بشكل أكبر في الخليل، حيث اعتقل أربعة شبان.

وأضافت الوكالة أن مداهمات قوات الاحتلال شملت عدة مناطق بالضفة الغربية، منها مخيم العين في نابلس، والذي شهد اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

واستشهد أكثر من مئة فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وقتل 20 إسرائيليا خلال هجمات متفرقة في الضفة وفي مدن إسرائيلية في ظل تصاعد وتيرة التوتر الأمني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.