جنرالي الإيطالية للتأمين تدرس التعاون مع شركة الاستثمار الأمريكية جوجنهايم بارتنرز

قالت مصادر مطلعة إن شركة التأمين الإيطالية أسكورازيوني جنرالي تدرس عقد اتفاق مع شركة الاستثمار الأمريكية جوجنهايم بارتنرز لتعزيز نشاطها في مجال إدارة الأصول.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصادر القول إن أكبر شركة تأمين في إيطاليا تجري محادثات غير رسمية حول مجموعة من الخيارات بدءا من الاستحواذ الكامل على قطاع إدارة الأصول في جوجنهايم وحتى عقد شراكة بين الجانبين.

وأضافت المصادر أن جنرالي تدرس بيع شركة بانكا جنرالي إلى شركة ميديوبانكا، ضمن خيارات للمساهمة في تمويل الصفقة المحتملة مع الشركة الأمريكية، مشيرة إلى أن الدراسة مازالت في مرحلتها الأولى وقد تنتهي المحادثات دون نتيجة.

وقالت بعض المصادر إن جنرالي يمكن أن تنتهي إلى شراء شركة إدارة أصول أخرى في الولايات المتحدة.

وتم تعليق تداول سهم بانكا جنرالي في بورصة ميلانو للأوراق المالية اليوم بعد ارتفاعه بنسبة 2ر6% في حين ارتفع سعر سهم ميديوبانكا بنفس النسبة. ارتفع سهم جنرالي بنسبة 4ر1% بعد الكشف عن محادثاتها مع جوجنهايم.