إيهاب توفيق: العمل مع حسن أبو السعود نقلة في حياتي

قال الفنان إيهاب توفيق، إن الانتقال للعمل مع الموسيقار والملحن الراحل حسن أبو السعود منتصف حقبة التسعينيات، مثّل نقلة هامة في مسيرته الفنية، لا سيما بعد النجاح الذي حققه في ألبوماته الثلاثة الأولى مع الملحن والمطرب حميد الشاعري ببداية مشواره.

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «أنغام» مع المطربة أنغام عبر شاشة قناة «DMC» مساء الجمعة، أن الموسيقار حسن أبو السعود تميز بامتلاكه مدرسة وأسلوبا فريدا من نوعه في العزف الشرقي، معقبا: «واحد من أبرز الموسيقيين المصريين وملحن عالمي نجاحي معاه عدى الليل»، في إشارة إلى اسم أولى ألبوماته معه.

وأشار إلى تعاونه كذلك خلال تلك المرحلة مع الملحن والموزع طارق عاكف والموسيقار صلاح الشرنوبي، قائلا: «كان حظي حلو في اختيار الملحنين والكتاب، الاثنين مدرسة وشكل مختلف على صعيد الأداء والتوزيع الموسيقي وشكل الألحان».

وبشأن اختيارات الألحان، قال: «كان دائما صوتي من دماغي لو غير مقتنع بأغنية مش هطلعها بشكل حلو، وأنا في الآخر من أتحمل مسئوليتها، أكثر من مرة سجلت أغنية مع الموسيقار حسن أبو السعود بنفس أسلوبه علشان أراضيه، وثاني يوم أغير اللحن؛ لكن كان في النهاية بينبسط لما يلاقي الدنيا لطيفة».

ولفت إلى سرقة أحد ألحان أغانيه خلال الفترة الأخيرة، قائلا: «قعدت مع محمد رحيم من فترة قليلة بسبب هذا الموضوع، فوجئنا مغني أخذ اللحن وركب كلمات ثانية، فعل لا يسر، كنا بنتناقش نعمل إيه في هذه الظاهرة، وفي الآخر ملقناش حل قعدنا نضحك على المهزلة اللي بتحصل».