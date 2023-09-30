وزير هندي يشير لضرورة إجراء نقاش حكومي بين بلاده وكندا لحل قضية مقتل زعيم انفصالى سيخى

قال وزير الشؤون الخارجية الهندية، سوبرامانيام جايشانكار، إن بلاده وكندا يجب أن تتناقشا مع بعضهما البعض لحل خلافاتهما على خلفية مقتل زعيم انفصالي من حركة خالصتان الهندية، لكن القضية الأكبر هي "سماح" الحكومة الكندية بالإرهاب والتطرف والعنف ولا بد من تحديدهذه القضية ومواجهتها، حسبما ذكرت "برس ترست أوف إنديا" اليوم السبت.

وذكر خلال لقاء مع صحفيين هنود أمس الجمعة أن الهند مستعدة لبحث المعلومات المتعلقة بمزاعم كندا بشأن تورط "محتمل" لعملاء هنود في اغتيال هارديب سينج نيجار، المتطرف المنتمي لحركة خالصتان الهندية الانفصالية في 18 يونيو في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية.

وأضاف جايشانكار: "القضية كما يلي، وهي أن الكنديين أدلوا ببعض المزاعم. وأشرنا لهم إلى أن هذه ليست سياسة الحكومة الهندية، لكن إذا كانوا مستعدين لمشاركة تفاصيل أو أي شيء متعلق بالمسألة معنا، فنحن منفتحون على النظر فيها".