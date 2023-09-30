أشاد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن «مدبولي» قدم شرحًا وافيًا لعمل كل الوزارات بـ«روح المايسترو»، مؤكدًا أن تركيزه لم يختل للحظة خلال الشرح.

وأعرب عن اطمئنانه بعد حديث رئيس الحكومة؛ لأنه يعكس أنه يرى كل الموضوعات ويربطها ببعضها البعض، معقبًا: «النهاردة اطمأننت جدا على مصر، لأول مرة أشوف الحكومة كلها تتكلم، وتم دحض الشائعات التي تقول إن شخصًا واحدًا يتخذ القرار».

وأشار إلى أن عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فاجأه وأدهشه؛ لأنه كان «عرضًا متميزًا جدًا فيه وعي كامل بالأرقام»، مشيدًا بالحديث الذي أعاده الرئيس السيسي، بشأن الفجوة بين الإيراد والإنفاق والمستمرة لسنوات.

وذكر أن «هذا العرض أوضح أن هناك فجوة مستمرة منذ 43 عامًا»، قائلًا إن «تلك الفجوة لم تتسع بالجنيه المصري بالنسبة للإنفاق، رغم الزيادة السكانية والمشروعات التي تقيمها الدولة».

ونوه بأن مقاومة التضخم ووضع حلول حقيقية للمشكلة، التحدي الأبرز الذي يواجه مصر الآن، مشيرًا إلى أنها مشكلة تحتاج حلا استثنائيا وتشكيل مجموعة عمل وزارية لوقف التدهور.

واستطرد: «حتى لو هناك تعويم آخر بعد مدة، فيجب أن يكون مدروسًا، الناس لا تستطيع تحمل معدلات تضخم إضافية»، مثمنًا المكاشفة التي تحدث بها الرئيس اليوم في كل الموضوعات.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.