يحل اللواء وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ضيفا ببرنامج هنا الجمهورية الجديدة، من تقديم الإعلامية منى العمدة، الذي يبث على قناة النهار، الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة.

ويكشف اللواء البارودي خلال لقاءه مع الإعلامية منى العمدة العديد من الملفات التى تهم المواطنين أهمها مشروع الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بقرية فرهاش - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، والذي يعد أحد التجمعات التعاونية السكنية المنتجة بنشاط حرفي زراعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة إنشاء مشروعات إسكانية تعاونية منتجة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية تحقيق الاستدامة في مشروعات الإسكان.

بالإضافة ل"طربول" مدينة صناعية تضم 13 ألف منشأة على 109 ملايين متر فى الجيزة، الذي يعتبر أحد المشروعات الصناعية التنموية المتكاملة المستدامة، ويعد أحد محاور عمل الهيئة لإنشاء مجتمعات تنموية إقليمية ذات مقوم اقتصادى (صناعى-حرفى- تجارى-سكنى-خدمى).

ويتحدث اللواء البارودي عن طرح الهيئة لعدد من الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين قريباً، وعن حصر الأراضي التي تم تخصيصها للجمعيات من قبل "المجتمعات العمرانية" بالمدن الجديدة ولم تستغل.