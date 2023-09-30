خلاف على قيمة الأجرة ينهي حياة عامل على يد سائق توك توك بالإسكندرية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، الجمعة، القبض على شخص يدعى «ر.ع»، سائق مركبة (توكتوك)، لاتهامه بقتل «م.ع»، 43 عامًا، عامل بكافتيريا، وذلك في شارع المهداوي، منطقة المندرة، شرقي المحافظة، إثر اختلافهما على الأجرة ومسافة التوصيل.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بشأن الإمساك بسائق مركبة "«توك توك» لتعديه على راكب وفارق الحياة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص الأولي وسماع أقوال شهود العيان، أنه حال طلب المجني عليه من المتهم إيصاله إلى أحد الشوارع المتفرعة من شارع المهداوي منطقة المندرة، استجاب لذلك.

وأضافت التحقيقات أنه بعد أن وصلت المركبة إلى شارع المهداوي الرئيسي رفض السائق استكمال المشوار، وطلب أجرته كاملة، وطلب من المجني عليه النزول من التوك توك، فأصر كل منهما على موقفه، ليتطور الأمر إلى تراشق بالألفاظ ثم مشادة بالأيدي، أعقبها تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل جثة الضحية إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.