قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه خلال عامين من أزمة كورونا لم تنقص السلع ولم ترتفع أسعارها.

وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن هذا الأمر كان بسبب توجيه الرئيس بضرورة الوضع في الاعتبار حدوث أية اضطرابات في أية مرحلة من المراحل.

وذكر أن الرئيس دائما ما وجه بألا يقل المخزون الاحتياطي عن ستة أشهر لمختلف السلع، موضحا أنه مع حدوث الأزمة اعتمدت الدولة على المخزون، إلى أن الأزمة امتدت.

ولفت إلى أن الأزمة مستمرة منذ ثلاث سنوات ونصف، وزادت آثارها، موضحا أن مصر كانت تجري لتعويض ما فاتها وتحسين حياة مواطنيها.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

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