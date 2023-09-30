قال المطرب إيهاب توفيق، إن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ؛ المطرب الأقرب إلى قلبه، مشيرا إلى تأثره بأغنيته الشهيرة «موعود» منذ مرحلة الطفولة، معقبا: «وأنا في عمر 8 سنوات، كل يوم كانت تذاع في الراديو، وأنا قاعد منتظر اسمعها».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «أنغام» مع المطربة أنغام عبر شاشة قناة «DMC»، عُرضت مساء الجمعة: «إلى الآن لا زالت أتذكر ارتباطي الفظيع بالأغنية، ومش قادر أعرف السر حتى اليوم»، موضحا أنها إحدى العلامات التي رسخت بنفسه حب جميع أعماله.

كما أبدى إعجابه الشديد بكل من الموسيقار محمد عبد الوهاب والفنان فريد الأطرش وكذلك المطرب والملحن محمد فوزي، بالإضافة إلى المطرب محمد عبد المطلب ومحمد رشدي وعبد العزيز محمود على صعيد الغناء الشعبي.

ومن بين الأصوات النسائية، اختار سيدة الغناء العربي أم كلثوم بالإضافة إلى الفنانات وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة وفايزة أحمد.

وتابع: «كل هذه الأصوات تربيت على سماعها، وأفادتني وساعدتني كثير في تكوين ذاكرة لحنية كبيرة من صغرى».

من جانبها، تحدثت الفنانة أنغام عن إعجاب الفنانة وردة الجزائرية بصوت الفنان إيهاب توفيق، قائلة: «كانت بتشيد دائما بصوتك وتحب تسمعه، أتاحت لنا الفرصة نغني معاها في حفلتها في بيروت، طلبتنا وقتها إحنا الاثنين بالاسم».

وعلق توفيق: «كان يوم جميل وسهرة عظيمة، كانت مبسوطة لما غنينا أغانيها، كان معانا أيضا الفنان عبد الله الرويشد».