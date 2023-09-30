وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي نفذ 16 مشروعا خلال 3 سنوات

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق المصري السيادي نفذ نحو 16 مشروعا، خلال الـ3 سنوات الماضية، رغم إنه تم إنشاءه في وقت شهد العالم فيه تراجع في الاستثمار الأجنبي. وأضافت أن الصندوق نجح في جذب نحو 48 مليار جنيه استثمارات، وتحقيق مضاعف ربح لكل جنيه بنحو 10.5 مضاعف، موضحة أن دور الصندوق يكمن في خلق ثروات للأجيال القادمة والمساهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وأضافت السعيد، خلال جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" اليوم السبت، أن وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن أن الصندوق السيادي صندق مغلق لا يخضع للرقابة، وهذا يتنافى مع الحقيقة، حيث إنه يخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقبين المعتمدين لدى البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.

كما أن للصندوق جمعية عمومية يترأسها رئيس مجلس الوزراء وممثلين من الحكومة، و7 قامات علمية من الخبراء في الاقتصاد والاستثمار والقانون، بالإضافة إلى أن الصندوق عضو في المنتدى الدولي للصندوق الثروة السيادية، نتيجة لتطبيقه معايير الحوكمة الدولية. وأوضحت السعيد، أن الصندوق إنشاء عدة صناديق فرعيه، للسياحة والاستثمار العقاري، والمرافق والبينة الأساسية، وللخدمات الصحية والدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والاستثمارات الخضراء، وصندوق فرعى للطروحات.

وأشارت إلى أنه وفقا لرؤية الدولة، يعمل الصندوق على تعظيم أصول الدولة غير المستغلة، مثل تطوير مجمع التحرير، لإنشاء موقع متعدد الأغراض "فندقي إداري، تجاري"، أيضا أرض القرية الكونية التي تم تحويلها بالشراكة مع القطاع الخاص إلى مجمع للمدارس سيفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع القادم.

وتابعت أن الصندوق يعمل على الدخول في شركات مع القطاع الخاص في الصناعات الاستراتيجية كثيفة العمالة والتكنولوجيا لتوطين الصناعات الكبيرة التي تتميز بالقيمة المضافة، و"نعمل على إنتاج عربات القطارات والتي من المستهدف أن تكون مؤهله للتصدير أيضا، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة".

وفيما يخص الصندوق الفرعي للطروحات، أوضحت أن آلية الطرح جاءت لتطبيق سياسة ملكية الدولة، التي تم إطلاقها بعد 39 حوارًا مجتمعيًا، وحددت القطاعات التي يجب التخارج منها. وأوضحت أن فوائد الطرح تكمن في إضافة خبرات جديدة وإدارة متميزة لهذه الشركات، وزيادة الحوكمة والرقابة، ورفع رأس المال، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للشركات وجذب استثمار أجنبي. وعرضت نماذج بدون ذكر أسماء لشركات، تُعد نموذج في القطاع المالي لشركة كانت تحقق خسائر بحوالي 871 مليون جنيه، تحولت اليوم السبت، بعد 3 سنوات إلى تحقيق أرباح بحوالي 950 مليون جنيه أرباح. ونموذج آخر لشركة في قطاع التحول الرقمي، تم طرح جزء منها حصة منها، وارتفعت القيمة السوقية لهذه الشركة بنسبة 53%، كما ارتفعت أرباحها إلى الضعف أي بنسبة 100%.