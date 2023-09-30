مفوضية اللاجئين: لا تقارير عن سوء معاملة أرمن ناجورني كاراباخ

نفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين تلقي تقارير عن سوء معاملة الأرمن الفارين من منطقة ناجورني كاراباخ، مشيرة إلى فرار ما يقرب من 89 ألف شخص في أسبوع واحد.



وقالت ممثلة المفوضية في أرمينيا، كافيتا، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الجمعة: "لم يتم تسجيل أية حوادث سوء معاملة"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأكدت بيلاني أن "الفارين قلقون بشأن ما سيحدث لهم الآن، ويشعرون بالقلق بشأن ما إذا كان بإمكان أطفالهم الحصول على التعليم".



وأشارت إلى أن المفوضية تشعر بقلق بالغ إزاء حالة الطوارئ الإنسانية سريعة التطور في أرمينيا، مع وصول أكثر من 88 ألفا و700 لاجئ في أقل من أسبوع.



وقالت ممثلة المفوضية: "تعمل فرق المفوضية في الميدان وعند الحدود منذ اليوم الأول، عند وصول أول دفعة من اللاجئين، وهم منهكون وخائفون ويعتريهم القلق حيال المستقبل.. لقد كانوا يعيشون تحت الحصار على مدى الأشهر التسع الماضية، كما أنهم لا يعلمون ما سيحل بالبيوت التي اضطروا للفرار منها، وما إن كانوا سيتمكنون من العودة".



وأشارت إلى أن "معظم الأشخاص وصلوا ومعهم عدد قليل جداً من المتعلقات ويحتاجون إلى مساعدة طارئة عاجلة، بما في ذلك البطانيات والدعم الطبي والنفسي الاجتماعي والمأوى على المدى القريب".