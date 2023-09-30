سول وواشنطن وطوكيو يحثون بيونج يانج على نزع السلاح النووي

دعت كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان إلى وقف البرنامج النووي الكوري الشمالي، خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في فيينا أمس الجمعة.

وقرأ سفير سول لدى النمسا، هام سانج-ووك بيانا ثلاثيا، أمام ممثلي 178 دولة في المؤتمر، حث بيونجيانج على اتخاذ إجراءات لنزع الأسلحة النووية، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وهذا أول بيان مشترك من قبل الحلفاء الثلاثة، على منصة دبلوماسية متعددة الأطراف، يتناول القضية النووية الكورية الشمالية.

وأعربت الأطراف الثلاثة عن قلقها من استمرار القضية لثلاثة عقود، داعية النظام الشيوعي إلى وقف برامج تطوير أسلحة نووية وعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الاستفزازية واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع الأسلحة النووية.

كما أشارت الأطراف الثلاثة أيضا إلى حقيقة أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبنوا قرارا بهذا المعنى بالإجماع، بدون تصويت، وهو ما قالوا إنه يؤكد المخاوف الخطيرة للمجتمع الدولي بشأن القضية النووية.