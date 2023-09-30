شعبة المستلزمات الطبية: تجار كثر طلبوا التحول للتصنيع المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور أحمد المسلمي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تلقت عددا كبيرا من طلبات تجار الغرفة التجارية الراغبين في التوجه نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية محليا؛ بهدف تقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الجمعة، أن المستلزمات الطبية سلعة استراتيجية واستهلاكية تمثل أمنا قوميا للبلاد، موضحا أن أبرز المستلزمات الطبية المستهدف تصنيعها محليا قسطرة القلب.

وأشار إلى توافر إحدى الشركات الألمانية العاملة بمجال صناعة القسطرة القلبية لإمداد المصانع بالمواد الخام اللازمة وكذلك الماكينات المستورة؛ لبدء عملية التصنيع، لافتا إلى حاجة الدولة كذلك إلى تصنيع الكانولا الطبية، وفلاتر الكلى وأجهزة الغسيل الكلوي والسكر.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهات المعنية من الجهاز المركزي للإحصاء والجمارك والرقابة على الصادرات وهيئة الشراء الموحد؛ لوضع خريطة استثمارية للمستلزمات الطبية المستهدف توطينها، لا سيما في ظل امتلاك الأجهزة السابقة حصر رسمي بمعدل الاستيراد السنوي وكميات الأصناف.