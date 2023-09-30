تين هاج: إصابة ليساندرو مارتينيز أمر محزن

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أعرب إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن حزنه الشديد بسبب إصابة نجم الشياطين الحمر ليساندرو مارتينيز.

قال تين هاج في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، على "تويتر":" إصابة ليساندرو مارتينيز أمر محزن".

أضاف الهولندي:" لم يكن مارتينيز في حالة بدنية جيدة بنسبة 100%، وهذا ظهر في المباريات الماضية".

ونجح مانشسار يونايتد في تخطي عقبة كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية، إلى جانب فوزه على بيرنلي بهدف دون رد، في البريميرليج في الجولة الماضية.