إثيوبيا تعلن تفشي الملاريا في ولاية أوروميا

أعلن مسئولو الصحة في إثيوبيا، اليوم السبت، عن تفشي مرض الملاريا في ولاية أوروميا الإقليمية، بعد تسجيل 36 شخصًا حالة وفاة خلال الشهرين الماضيين.

ووقعت الوفيات الناجمة عن الملاريا خلال الشهرين الماضيين في منطقتي "بيجي" و"كوندالا" التابعتين إلى منطقة غرب ووليجا التي مزقها الصراع في ولاية "أوروميا" الإقليمية، وفقا لوكالة الأناضول.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن لاتا بانتي، رئيس مركز الرعاية الصحية في منطقة بيجي قوله إن 36 شخصًا لقوا مصرعهم مع استمرار انتشار العدوى الطفيلية التي ينقلها البعوض.

كما حث المسئول الصحي السلطات المختصة على توفير إمدادات طبية فورية لإنقاذ الأرواح.

ويصيب المرض الناس في 16 منطقة في أوروميا، بزيادة قدرها 168 % هذا العام مقارنة بالعام السابق، حسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية عن جوار قاسم، رئيس إدارة الصحة في أوروميا.

وتزامن تفشي الملاريا مع تعرض جميع المرافق الصحية الموجودة تقريبًا والبالغ عددها 42 في بيجي، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 ألف شخص، للنهب أو الأضرار، وبالتالي لم يتمكن المرضى الذين يعانون من حالات طبية تهدد حياتهم من الحصول على رعاية عاجلة لأن مراكز الرعاية الصحية لم تعد تعمل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ومن غير الواضح سبب مهاجمة المرافق الصحية ونهب بعضها، إلا أن المنطقة شهدت أعمال عنف، ألقت الحكومة الإثيوبية باللوم فيها على جبهة تحرير أورومو.

وقُتل مئات الأشخاص وشردت آلاف العائلات بسبب أعمال العنف في أوروميا.

وتقاتل جبهة تحرير أوروميا، وجبهة تحرير أورومو، اللذان تأسسا في السبعينيات، الحكومة بسبب مزاعم عن سوء معاملة السكان المحليين.

وتشهد إثيوبيا أيضًا تفشي وباء الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص حتى 2 أغسطس الماضي، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا).



