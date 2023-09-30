انخفضت مبيعات السندات الاستثمارية في الولايات المتحدة إلى 6ر18 مليار دولار الأسبوع الماضي من 17 جهة إصدار، في حين زادت فروق المؤشر القياسي بمقدار 5 نقاط أساس وسجل المؤشر عوائد سلبية بنسبة 18ر1%.

وانخفضت إصدارات السندات الجديدة بنسبة 0% إلى 6ر18 مليار دولار للأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر مقابل 7ر18 مليار دولار في 16 صفقة في الأسبوع السابق، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن جداول بلومبرج لأسواق رأس المال العالمية.

وحتى الآن من هذا الشهر، بلغ المعروض من الإصدارات الجديدة 5ر131 مليار دولار مقابل 8ر74 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام.