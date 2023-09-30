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العراق: 107 وفيات نتيجة حريق قاعة أعراس الحمدانية

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
د ب أ
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 4:53 م | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 4:53 م

أعلنت دائرة صحة عراقية، اليوم السبت، وفاة 107 أشخاص جراء الحريق الذي شب في قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى "400 كيلو متر شمالي بغداد".

وقالت دائرة صحة نينوي، منشور عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن من ضمن الوفيات 41 حالة غير متعرف عليها من بينهم 5 أشلاء.

وأفادت بإرسال 4 مصابين خارج البلاد للعلاج كاشفة عن اعتزامها إرسالة 9 مصابين جدد اليوم.

وأوضحت أنه تم إرسال جميع النماذج التي تم سحبها من الضحايا ممن لم يتم التعرف عليهم والأشلاء إلى الطب العدلي في بغداد لإكمال الإجراءات.

وكان حريق التهم قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شمالي محافظة نينوى، ليل الأربعاء الماضي، ما أدى إلى سقوط عشرات الوفيات والمصابين، وفق وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي.


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