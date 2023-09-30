الوجبة الساخنة تثير أزمة بين الحكومة والمعارضة في النمسا

تعرض المستشار النمساوي كارل نيهامر وحزب الشعب النمساوي المحافظ الذي يترأسه لانتقادات من المعارضة بسبب التعليقات بشأن فقر الأطفال.

وأصر نيهامر وحزبه الشعب النمساوي على أن الحزب متعاطف، رغم التصريحات التي تم الإدلاء بها حول وجبات الساخنة الخاصة بالشباب والتي وصفها البعض بأنها مسيئة بعد ظهورها هذا الأسبوع في مقطع فيديو.

وأظهر المقطع الذي تمت مشاركته على نطاق واسع، نيهامر وهو يصر على أن الوجبات المتاحة متوفرة بأسعار منخفضة في النمسا ويتساءل لماذا تثور أقاويل حول عدم توافر وجبة عشاء ساخنة للأطفال في البلاد.

وقال نيهامر لأعضاء الحزب في يوليو الماضي: «هل تعرفون ما هي أرخص وجبة ساخنة في النمسا؟ إنها ليست صحية، لكنها رخيصة: إنها وجبة هامبرجر في ماكدونالدز».

وأثارت تعليقاته انتقادات من المعارضة ومنظمات الرعاية الاجتماعية.

كما تم تسجيل تعليقات لنيهامر أيضا وهو ينتقد النسبة العالية من العاملين بدوام جزئي في النمسا، قائلا إنه إذا كانت هناك رغبة فى الحصول على مزيد من المال، فلا بد من العمل بشكل أكبر، وذلك في تعليقات اعتبرت ساخرة.

لكن حزب الشعب النمساوي دافع عنه يوم الجمعة، وأصر على أهمية المسؤولية الشخصية والأداء.

وقال الأمين العام للحزب كريستيان ستوكر: «لا ينقصنا التعاطف»، وأضاف أن النمسا لديها واحد من أفضل أنظمة الرعاية الاجتماعية وواحد من أدنى معدلات الفقر في جميع أنحاء العالم بنسبة 2.3٪.

وأضاف أن السياسة الاجتماعية لحزب الشعب النمساوي تمكنت من الحفاظ على استقرار معدل الفقر رغم البيئة الصعبة.

وأشار إلى أن واحدا من بين كل أربعة أشخاص يعمل بدوام جزئي بشكل اختياري.

ودافع نيهامر أيضا عن تعليقاته، وقال في مقطع فيديو نشر على منصة إكس (تويتر سابقا)، يوم الجمعة: «أقف إلى جانب حقيقة أنه ينبغي مكافأة الأداء.. وأقف إلى جانب حقيقة أنه ينبغي على الآباء رعاية أطفالهم».

وفيما يتعلق بحقيقة أن مقطع الفيديو ظهر الآن فحسب، أشار حزبه الشعب النمساوي إلى المعارضة وأشار أيضا إلى أنه تمت مشاركته بعد أيام قليلة من إطلاق الحكومة حملة تحمل عنوان «ثقوا في النمسا»، والتي تحدد إنجازات الحكومة.

وقال ستوكر، في الفيديو، كان المستشار يبالغ لتوضيح نقطة ما، بطريقة ملائمة لفعالية داخلية في السياسية أو في مكان آخر.

وأضاف أنه من حيث المحتوى، عسكت تصريحات المستشار أيضا الخط الرسمي لحزب الشعب النمساوي.