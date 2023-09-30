بوتين: سكان المناطق التي نسيطر عليها في أوكرانيا يرغبون في الانضمام إلى روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر يوم السبت إن سكان المناطق التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا عبروا عن رغبتهم في أن يكونوا جزءا من روسيا في الانتخابات المحلية التي أجريت في الآونة الأخيرة، مؤكدين مجددا الاستفتاءات التي أجريت العام الماضي والتي نددت بها الدول الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية.

وفي خطاب مصور صدر في الذكرى السنوية الأولى لإعلان روسيا ضم أربعة أجزاء من أوكرانيا، قال بوتين إن خيار الانضمام إلى روسيا تعزز من خلال الانتخابات المحلية التي جرت هذا الشهر والتي أعادت مسئولين يدعمون الانضمام إلى روسيا، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف بوتين: "تماما كما حدث قبل عام في الاستفتاءات التاريخية، عبر الناس وأكدوا مرة أخرى عن رغبتهم في أن يكونوا مع روسيا ودعموا مواطنيهم الذين أثبتوا، من خلال عملهم وأفعالهم الحقيقية، أنهم يستحقون ثقة الشعب".

وكرر بوتين موقفه بأن العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا أنقذت الناس من الزعماء القوميين في كييف الذين أطلقوا العنان "لحرب أهلية واسعة النطاق" و"الإرهاب ضد أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف".

وفي 30 سبتمبر 2022، تم دمج أجزاء من أربع مناطق أوكرانية، هي دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا، رسميا في روسيا بعد الاستفتاءات التي قالت موسكو إنها أسفرت عن أغلبية ساحقة في صالحها.

ورفضت الدول الغربية النتائج باعتبارها ضما لا معنى له وغير قانوني، مدعوما بالترهيب الجماعي للناخبين.

ولا تسيطر القوات الروسية على أي من هذه المناطق بشكل كامل.. وشنت القوات الأوكرانية في يونيو الماضي هجوما مضادا لاستعادة تلك المناطق.