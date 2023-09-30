سويسرا تعتزم تمويل ربع عمليات تطهير الألغام في أوكرانيا

قال وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، يوم الجمعة، إن بلاده تعتزم تمويل ربع عمليات تطهير الألغام اللازمة في أوكرانيا.

ولم تقدم سويسرا التي ظلت ملتزمة بقانونها الحيادي وسط الحرب الروسية، أسلحة إلى أوكرانيا، على عكس العديد من الدول الأوروبية الأخرى.

ومع ذلك، تعتزم سويسرا تقديم 100 مليون دولار من الـ400 مليون دولار التي قالت كييف إنها تحتاجها لتطهير أراضيها من الألغام.

وقال هانسيورج إيبرلي، مدير مؤسسة مكافحة الألغام، إنه لا يمكن البدء في العمليات واسعة النطاق لإزالة الألغام إلا بعد توقف أعمال العنف، مضيفا أن المشروع سيستغرق عدة سنوات.

وتعرضت سويسرا لانتقادات بسبب إصرارها على الالتزام بوضعها الحيادي، وهو الوضع الذي تسبب في نقاش داخلي.

وبالإضافة إلى عدم تقديم أسلحة إلى أوكرانيا، تمنع سويسرا أيضا نقل الأسلحة أو الذخيرة السويسرية التي تشتريها دول أخرى إلى أوكرانيا.

وقال كاسيس: «في مجال إزالة الألغام الإنسانية، نحن نتسم بالكرم.. المساعدة العسكرية فقط مستبعدة بسبب الحياد».

وأوضح كاسيس أن من بين الـ400 مليون دولار التي تحتاجها كييف لتطهير الألغام، تعهدت واشنطن بالفعل بتقديم النصف. وأشار إلى أن المبلغ الذي تعهدت به سويسرا سيكون متاحا للاستخدام بين عامي 2024 و2027 .

وقد ساعدت سويسرا في تدريب المتخصصين في تطهير الألغام في أوكرانيا، حيث قدمت 15.2 مليون فرنك (16.6 مليون دولار) في عامي 2022 و2023

وتابع كاسيس أن عملية إزالة الألغام هي شرط أساسي لعمليات إعادة الإعمار .

وأضاف أن المنطقة الملغمة في أوكرانيا تبلغ مساحتها أربعة أضعاف مساحة سويسرا.