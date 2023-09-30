جامعة بني سويف التكنولوجية تستضيف تدريب ريادة الأعمال والإبداع لطلاب الجامعات والخريجين

أكد الدكتور محمد محمود خضر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أن الجامعة استضافت برنامج ريادة الأعمال والإبداع لطلاب الجامعات والخريجين "InnovEgypt"، بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور طلاب من جامعات "بني سويف التكنولوجية، وبني سويف، والنهضة" وبعض الخريجين.

ويهدف البرنامج التدريبي، إلى تقديم المفاهيم الأساسية عن الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال مما يساهم في تطوير مشروع متكامل باستخدام التفكير التصميم وفهم نماذج الأعمال، وإنشاء قاعدة من الكوادر المصرية المؤهلة من المبتكرين وأصحاب المشاريع المحتملين.

ويهدف البرنامج، إلى توعية الطلاب بأهمية حماية الابتكار من خلال حقوق الملكية الفكرية والموضوعات ذات الصلة، وتمكين الطلاب من توليد الأفكار المبتكرة من خلال تقديم المفاهيم والتطبيق العلمي التفاعلي.

وجرى تنفيذ بعض أيام البرنامج التدريبي بمقر جامعة بني سويف التكنولوجية من خلال الحضور المباشر، واستكمال باقى التدريب إلكترونيًا عن بعد.

جدير بالذكر أن برنامج ريادة الأعمال والإبداع InnovEgypt هو برنامج متخصص في مجال الابتكار وريادة الأعمال موجه لطلاب وخريجي الجامعات المصرية في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطامحين في أن يصبحوا مبتكرين وأصحاب مشروعات في المستقبل من خلال إنشاء شركة خاصة بهم أو من خلال تعزيز المهارات المطلوبة من قبل الشركات المحلية أو العالمية.