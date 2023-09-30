بوريل يزور أوديسا ويشجب الضربات «البربرية» على المدينة

زار الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، مدينة أوديسا الساحلية الأوكرانية المحاصرة المطلة على البحر الأسود، حيث شاهد بنفسه الأضرار التي ألحقتها الهجمات الروسية.

وتعرض الحي القديم في أوديسا وكاتدرائية التجلي الأرثوذكسية التاريخية بالقرب من الميناء لأضرار بالغة جراء قصف روسي في يوليو.

كما تضررت البنية التحتية للموانئ التي تعد أساسية لصادرات الحبوب الأوكرانية في الآونة الأخيرة. وأثناء قيامه بجولة في موقع الكاتدرائية، وصف بوريل الهجوم الروسي على المدينة بأنه "بربري".

وقال بوريل: "هذا مثال جيد على كيفية محاولة روسيا تدمير أوكرانيا". وأعرب عن أسفه لمرور عام على ضم موسكو غير القانوني لأربع مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا.

ووعد بأن أوروبا لن تتخلى عن أوكرانيا في حربها الطاحنة لاستعادة تلك المناطق، قائلا إن هناك حاجة لمزيد من الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي.

ووبخ بوريل مرة أخرى الرئيس فلاديمير بوتين لإنهاء الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على الرغم من الحصار الروسي للموانئ.

وينظر إلى الاتفاق على أنه ضروري لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي واحتواء أسعار الحبوب.

وأشار بوريل إلى أن أوكرانيا كانت ذات يوم أكبر مورد للحبوب لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. ولم يتم الإعلان عن رحلة بوريل مسبقا لأسباب أمنية.

ولم يتم إعطاء تفاصيل حول ما كان على جدول أعماله. وقبل أسبوعين تقريبا، قال الدبلوماسي الإسباني إنه سينظم قريبا اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في كييف.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون آفاق عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي موضع خلاف. كانت البلاد رسميا دولة مرشحة منذ يونيو.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 اتخاذ قرار بالإجماع بشأن بدء مفاوضات الانضمام الرسمية. ومن المفترض أن يتم التصويت الإيجابي عندما تفي أوكرانيا بشروط معينة، بما في ذلك مكافحة أقوى للفساد.