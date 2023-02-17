 أوكرانيا: قوات روسية تهاجم دنبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة - بوابة الشروق
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أوكرانيا: قوات روسية تهاجم دنبروبتروفسك بالمدفعية الثقيلة

د ب أ
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 9:21 ص | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 9:21 ص
هاجمت القوات الروسية بلدة "نيكوبول" بمنطقة "دنبروبتروفسك" الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة "دنبروبتروفسك"، سيرهي ليساك، على تطبيق "تليجرام"، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" اليوم.

وكتب ليساك "الليلة الماضية، قصف المعتدي نيكوبول. تم قصف البلدة بالمدفعية الثقيلة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا".

وأضاف ليساك أنه "يتم فحص المواقع التي تعرضت للقصف، ولم يتم الإبلاغ بعد عن عواقب عمليات القصف للعدو".

وفي باقي منطقة "دنبروبتروفسك"، على الرغم من التحذيرات بشن غارات جوية، ساد الهدوء نسبيا الليلة الماضية.

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