 إجراء خدمات بيطرية لـ1443 رأس ماشية بقرية صندلا في كفر الشيخ - بوابة الشروق
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إجراء خدمات بيطرية لـ1443 رأس ماشية بقرية صندلا في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: السبت 30 سبتمبر 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: السبت 30 سبتمبر 2023 - 7:01 م

شهدت قرية صندلا التابعة لمركز كفر الشيخ، أول أيام القافلة البيطرية المجانية المشتركة والتي تستمر لمدة أسبوع، في إطار التعاون بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، ومعهد بحوث تناسليات الهرم وضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أنه جرى تقديم الخدمات المجانية لـ1443 حالة متنوعة، وهم 198 حالة تشخيص حمل وتناسليات وفحص سونار، و19 حالة جراحة، و235 حالة باطنة، والتهاب ضرع 224، وتحصينات غير سيادية، 325 رش طفيليات خارجية، و125 تجريع طفيليات داخلية، ولازال أعمال القافلة مستمرة لنهاية الأسبوع حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة، وزيادة التوعية لدى المربين بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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