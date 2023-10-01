حاكم ولاية ألمانية يطالب بتعزيز الحد من حركة الهجرة

طالب رئيس حكومة ولاية سكسونيا-آنهالت الألمانية راينر هازلوف بتعزيز الحد من حركة الهجرة.

وخلال مؤتمر محلي لحزبه المسيحي الديمقراطي، قال هازلوف في مدينة ماجدبورج (عاصمة الولاية الواقعة شرقي ألمانيا)، اليوم السبت، إن هذا الأمر لا يتطلب أفكارا جديدة، لافتا إلى أنه كان صرح في عام 2015 بأن هناك سقفا فعليا للاندماج.

وأضاف هازلوف: "نحن دائما ما نقدم المساعدة غير أن الاندماج لا ينجح إلا بقدر معين"، وذكر أنه لا يود أن يضطر إلى إيواء أي شخص في خيمة.

وأكد هازلوف ضرورة تنفيذ الاتفاقات الأوروبية والحديث بشكل واضح عن هموم الناس واحتياجاتهم "وبصفتي مواطنا من ألمانيا الشرقية السابقة لن أسمح لأي شخص بأن يحظر عليَّ أو أن يقيد حديثي عن هذه القضايا الضرورية لشعبنا".