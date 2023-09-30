رئيس بايرن ميونخ: صفقة هاري كين لا يجب أن تصبح عادة

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن صفقات مثل التعاقد مع الإنجليزي هاري كين مقابل 100 مليون يورو يجب ألا تصبح عادة للنادي.

وقال هاينر /69 عاما/ في مقابلة صحفية اليوم السبت: "هذه المبالغ في التعاقدات ستظل استثناء"، مشيرا إلى أن الإدارة لن تقدم على شيء يضع النادي في مشكلة.

وأشار هاينر إلى أن صفقة كين جيدة للغاية، وقال: "كين لاعب يعمل بشكل دقيق للغاية ويولي اهتماما بكل التفاصيل. نثق بأنه يستطيع اللعب بهذا المستوى لسنوات عدة".

وكان كين /30 عاما/ انتقل إلى بايرن ميونخ قبل بداية الموسم قادما من توتنهام الإنجليزي مقابل 100 مليون يورو.

وأشار هاينر إلى أنه كانت محاولة أيضا لضم الإنجليزي الآخر ديكلان رايس /24 عاما/ ، الذي أراد توماس توخيل المدير الفني لبايرن ضمه إلى صفوف الفريق.

وأوضح: "ولكن في ظل هذه الظروف والشروط، لم نرغب في هذا"، في إشارة إلى أن اللاعب انتقل من ويستهام إلى أرسنال مقابل أكثر من 120 مليون يورو.

وأضاف: "ليس لدينا مستثمر كبير، أو راع حكومي. نكسب كل سنتا بمجهودنا، ولا نعاني من الديون".