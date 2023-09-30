قاليباف: نظام بريكس بي يحل محل نظام سويفت

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني "محمد باقر قاليباف"، عن إمكانية استخدام نظام الاتصالات المصرفية الإلكترونية (بريكس بي) بين الدول الأعضاء في بريكس بدلا من نظام سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك).

وأضاف "قاليباف" خلال تصريحه في الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الإسلامي الیوم السبت: "إن من الأمور المهمة التي تم القيام بها في بريكس هو أن نظام الاتصالات المصرفية الإلكترونية يحل محل سويفت"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع: "هذا النظام المصرفي انطلق وسننضم إليه اعتبارا من الأول من (كانون الثاني) يناير المقبل، وهو يمنحنا فرصة كبيرة للعمل مع الدول الكبرى".

وأوضح أن "30% من إجمالي حجم تبادلنا التجاری، يتم مع دول مثل الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، إذن علينا أن نستفيد من هذه الفرصة".



