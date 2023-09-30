واشنطن قلقة من حشد القوات الصربية على حدود كوسوفو

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، عن قلقه من التحركات العسكري الصربية على حدود كوسوفو.

وقال البيت الأبيض، في بيان له أمس الجمعة، إن سوليفان أشار في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم قوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في كوسوفو، وقدم تعازيه لكوسوفو في مقتل شرطي في أحداث، 24 سبتمبر الجاري، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتناولا الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بين كوسوفو وصربيا، وأفاد سوليفان أن ذلك هو الحل الوحيد طويل الأمد للحفاظ على الاستقرار في كوسوفو.

وكان البيت الأبيض أعلن، أمس الجمعة، أن صربيا تقوم بعملية انتشار عسكري "غير مسبوق" على طول حدودها مع كوسوفو، داعيا بلجراد إلى سحب قواتها.

إلى ذلك، قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن بلاده "تراقب" ما سماه "الانتشار العسكري الصربي الكبير على طول الحدود مع كوسوفو"، الذي حدث خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن شرطي قتل وأصيب آخر، في 24 سبتمبر الجاري، جراء إطلاق مسلحين صرب النار عليهما بعدما أغلقوا طريقا في منطقة بنياسكا ذات الغالبية الصربية شمالي كوسوفو.

وعلق كورتي على الحادثة متهما صربيا بدعم المسلحين، وطالب بلجراد بـ"التوقف عن رعاية الهجمات الإرهابية في الشمال".

وفي 2008، أعلنت كوسوفو بشكل أحادي استقلالها عن صربيا لتعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءا من أراضيها.