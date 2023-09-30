مدحت صالح يفاجئ جمهوره في حفل الأساتذة 2

فاجأ الفنان مدحت صالح، جمهوره خلال حفل «الأساتذة 2»، بمشاركة الموسيقار خالد حماد على المسرح في أغنيتي «حبيبي يا عاشق»، و«النور مكانه في القلوب»، وسط تحية كبيرة وتفاعل من الحضور.

وانطلق «حفل الأساتذة 2»، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والذي يقدمه الفنان مدحت صالح، ضمن مشروعه الجديد الذي يحاول من خلاله تحديث التراث الموسيقي، وسط حضور جماهيري كبير.

وكان مدحت صالح، قد أحيا الحفل الأول من مشروع «الأساتذة» يوم 31 يوليو الماضي، الذي ترعاه وزارة الثقافة.

ويقول مدحت صالح، إن هذا المشروع يهدف إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى باعتباره أحد الألوان الإبداعية التى تميز الهوية العربية، وذلك عبر توزيعات جديدة مع الحفاظ على الألحان الأصلية بطابعها الفريد.

لكن المشروع كان قد أثار جدلا عند إطلاقه، بعدما عبر المطرب الكبير علي الحجار عن استيائه قائلا إن المشروع مأخوذ من مشروعه 100 سنة غنا، فيما انتهت الجدل مع إعلان وزارة الثقافة تبني مشروع الحجار بجانب مشروع مدحت صالح.