الرئيس السيسي: لم أطلق الحوار الوطني كنوع من الترف أو المجاملة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يطلق الحوار الوطني كنوع من الترف أو المجاملة.



وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديد، اليوم السبت، أن الحوار يهدف إلى تبادل الرؤى بشكل جدي.



وتابع: «لازم تعرفوا 2011 و2013 عملوا في بلدكم إيه، والجهل عمل في البلد إيه.. والله كنت أقولهم يا جماعة البلد دي هتضيع كده.. محدش يعمل في بلده كده.. خلوا الناس تشوف شغلها، مش تعينوا 1.5 مليون (شخص) في الجهاز الإداري وتزود المرتبات من 80 مليارا لـ240 مليار جنيه».



واستطرد: «المؤشر (الاقتصادي) بتاع البلد عامل كده من 40 سنة ويعملوا فيها كده.. وبعدين يقولك إحنا هنحكم بالله.. بالله؟.. ده محدش يحكم بالله إلا لما يكون في السماء، لو يعرف ربنا صحيح».



وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.



ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.