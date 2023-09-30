الرئيس السيسي: كنت دايما أقول لنفسي لسه ظروف مصر صعبة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كثيرا ما سأل نفسه عن سبب الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.

وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، أن الدولة حريصة على إطلاع المواطنين على واقعها الاقتصادي.

وتابع: «بقول للناس مش علشان نسيبها حكاية لكن علشان لازم نتخلص منها».

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.