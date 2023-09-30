بلينكن يبحث الرئيس الصربي المخاوف الأمريكية بشأن الوضع في كوسوفو

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، هاتفيا، مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم الجمعة، مخاوف واشنطن بشأن توتر الوضع في كوسوفو.

وقال المتحدث باسم بلينكن، ماثيو ميلر، إن الوزير الأمريكي وفوتشيتش بحثا أهمية اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع في أعقاب أعمال العنف التي وقعت مطلع الأسبوع.

وشدد بلينكن على أنه يجب محاسبة المسئولين عن الهجمات والموجودين الآن في صربيا، في إشارة إلى الاشتباكات بين جماعة صربية مجهولة الهوية وشرطة كوسوفو الأسبوع الماضي والتي خلفت أربعة قتلى في شمالى كوسوفو.

كما أعرب بلينكن عن تأييده للإجراءات التي اتخذتها بعثة حفظ السلام التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وبعثة الاتحاد الأوروبي المعنية بسيادة القانون في كوسوفو (إيوليكس) في الرد على أعمال العنف.