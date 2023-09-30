مدارس الغربية تستقبل 300 ألف طالب في أول أيام العام الدراسي الجديد

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن جميع مدارس الغربية استعدت وتزينت لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث استقبلت 549 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية 303 آلاف و291 طالبا وطالبة، من مختلف مراحل التعليم العام والفني، ويمثل هذا العدد طلاب الصفوف الأولى فقط بجميع مدارس المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المدارس استقبلت اليوم السبت طلابها الجدد، حيث نظم طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى الدخول، كما ساعدوا الطلاب الجدد في التعرف على فصولهم وأماكنهم، مشيرا إلى استقبال المدارس الابتدائية، وقاعات رياض الأطفال، الطلاب بالفرحة والبالونات والورود والألعاب، متمنيين لهم عاماً دراسياً جيداً.

ولفت إلى انتظام المدارس الإعدادية، والثانوية بنوعياتها، حيث أدت مراسم تحية العلم والنشيد الوطني بجميع المدارس، والتزم الطلاب بالزي المدرسي الموحد، والظهور بالمظهر اللائق داخل المدارس، ووجهت إدارات المدارس الطلاب إلى فصولهم، وتسليم الكتب الدراسية الخاصة بكل طالب، وإعلان الجداول المدرسية بكل فصل.

وأشار إلى أن المدارس ومحيطها شهدت حملات نظافة مكثفة، حيث تم رفع الإشغالات، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير ودهان وتزيين أسوار المدارس، وزراعة الأشجار، بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية، كما تم توفير الأثاث اللازم بكل المدارس، وعمل النشرات اللازمة لسد العجز في هيئة التدريس، واتخذت المديرية الاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي.